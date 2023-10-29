Вашингтон, 29 октября, 2023, 15:01 — ИА Регнум. Известие о внезапной смерти канадо-американского актёра Мэттью Перри, исполнившего роль Чендлера Бинга в ситкоме «Друзья», шокировало его коллег. Об этом актёры рассказали в социальных сетях, их слова приводит 29 октября The Guardian.

Lisa O’Connor/Global Look Press Мэттью Перри

«Мы были разбиты, когда узнали о кончине Мэттью Перри. Он был настоящим подарком для всех нас. Наши сердца вместе с его семьёй, близкими и всеми его поклонниками», — говорится в сообщении на странице сериала «Друзья» в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Актриса Сельма Блэр, которая снялась с Перри в одном из эпизодов в роли Вэнди, помощницы Чендлера, написала, что «сломлена», а её сердце разбито. Перри она назвала своим «старшим другом».

«Все мы любили Мэттью Перри, а я особенно. Каждый день», — добавила Блэр.

Мэгги Уилер, сыгравшая подругу Чендлера Дженис, отметила, что радость, которую актёр принёс многим людям за свою «слишком короткую жизнь, будет жить».

Морган Фэйрчайлд, исполнившая роль матери Чендлера Норы Бинг, назвала шоком уход из жизни такого блестящего актёра. Она добавила, что крайне опечалена безвременной кончиной своего «сына».

Прочесть книгу, написанную Перри, попросила всех актриса Пейджет Брюстер, которая сыграла девушку Чендлера по имени Кэти в четвёртом сезоне «Друзей». Она написала, что актёр «не упокоится с миром», так как и после смерти «заставит всех там смеяться».

«Мэттью был невероятно одарённым актёром и неотъемлемой частью семьи Warner Bros Television Group. Влияние его комедийного гения ощущалось во всём мире, и его наследие будет жить в сердцах очень многих», — заявили в компании Warner Bros, которая продюсировала «Друзей» на протяжении всех десяти сезонов.

Представители телеканала NBC, транслировавшего сериал с 1994 по 2004 год, подчеркнули, что актёр принес много радости сотням миллионов людей по всему миру «своим идеальным комедийным таймингом и ироничным остроумием». Они добавили, что наследие Перри «будет жить в бесчисленных поколениях».

Соболезнования в связи с кончиной Перри выразил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, он отметил, что Мэттью всем будет не хватать. Мать Перри работала помощницей его отца, премьер-министра Пьера Трюдо.

«Я никогда не забуду школьные игры, в которые мы играли, и я знаю, что люди по всему миру никогда не забудут радость, которую он им приносил. Спасибо за смех, Мэттью», — заявил политик.

Как сообщало ИА Регнум, актёр Мэттью Перри скончался 28 октября в своём доме в Лос-Анджелесе в возрасте 54 лет. Его тело обнаружили в джакузи, причиной смерти стала сердечная недостаточность. Перри исполнил роль одного из шести главных персонажей «Друзей». Также он снимался в фильмах «Поспешишь — людей насмешишь», «Девять ярдов», «Папе снова семнадцать», «Странная парочка» и других.