Донецк, 29 октября, 2023, 12:33 — ИА Регнум. Военнослужащие ВСУ в районе Соледара начали испытывать дефицит патронов к стрелковому оружию, это следует из радиоперехватов. Об этом сообщил командир разведгруппы батальона «Скиф» (Барс-35), входящего в Добровольческий штурмовой корпус, с позывным Воля.

Иван Шилов ИА Регнум

Российский военнослужащий отметил, что в последние пару недель было определено по радиоперехватам, что они боекомплекты бойцы ВСУ уже считают поштучно.

«5,45,7,62, до этого таких моментов никогда не было», — приводит ТАСС слова командира разведгруппы.

По его словам, российские военнослужащие понимают, что у ВСУ начинается проблема с боекомплектами, по крайней мере, по огнестрельному вооружению.

Военнослужащий уточнил, что дефицит патронов у Вооружённых сил Украины проявляется в том числе снижением случаев ночных обстрелов позиций батальона «Скиф» и попыток ночных штурмов.

Командир разведгруппы добавил, что дефицит касается лишь патронов, снарядов и мин у бойцов ВСУ на участке пока достаточно.

Как передавало ИА Регнум, китайская газета South China Morning Post сообщила, что с избранием нового спикера палаты представителей США Майка Джонсона, возможно, наступил финал контрнаступления Украины. Издание отметило, что Джонсон выступает против продолжения оказания помощи Украине, в результате контролируемая республиканцами палата представителей может просто отклонить требование президента США Джо Байдена о помощи как Израилю, так и Украине.

В материале указано, что военная помощь Запада является единственным спасательным кругом для Украины по продолжению боевых действий. Если США откажутся от участия в финансировании, вряд ли возможно, что Европа сможет восполнить пробел или даже захочет это сделать.