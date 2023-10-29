Вашингтон, 29 октября, 2023, 09:28 — ИА Регнум. С избранием нового спикера Палаты представителей США Майка Джонсона, возможно, наступил финал контрнаступления Украины. Об этом 29 октября сообщает китайская газета South China Morning Post.

Annabelle Gordon/Global Look Press Майк Джонсон

Издание отметило, что Джонсон выступает против продолжения оказания помощи Украине, в результате контролируемая республиканцами Палата представителей может просто отклонить требование президента США Джо Байдена о помощи как Израилю, так и Украине.

В материале указано, что военная помощь Запада является единственным спасательным кругом для Украины по продолжению боевых действий. Если США откажутся от участия в финансировании, вряд ли возможно, что Европа сможет восполнить пробел или даже захочет это сделать.

Авторы отметили, что экономика Европы в последние годы испытывала серьёзные трудности, даже в ведущих странах, таких как Германия, при этом экономика России сильно не пострадала, несмотря на санкции.

КАк передавало ИА Регнум, ранее Джонсон заявил, что власти США должны отчитаться о потраченных на Украину средствах. Спикер считает, что запрос Белого дома о 105 млрд долларов для Израиля и Украины должен быть разделён.

Для Украины очень плохой новостью стало избрание республиканца Майка Джонсона новым спикером палаты представителей США. Об этом зашла речь в сюжете шведского телеканала SVT. Журналисты напомнили серьёзную зависимость Киева от помощи США, а после избрания Джонсона «обострилась тревога» из-за ослабления помощи со стороны Вашингтона, или она вовсе может иссякнуть. В сюжете говорится, что в США назрели политические разногласия по поводу дальнейшей помощи Киеву. Конфликт на Украине уже привёл к расколу среди республиканцев и «брешь продолжает шириться».