В КНР назвали политика, способного окончательно прекратить наступление ВСУ
SCMP: новый спикер Палаты представителей США Джонсон завершит наступление ВСУ
Вашингтон, 29 октября, 2023, 09:28 — ИА Регнум. С избранием нового спикера Палаты представителей США Майка Джонсона, возможно, наступил финал контрнаступления Украины. Об этом 29 октября сообщает китайская газета South China Morning Post.
Издание отметило, что Джонсон выступает против продолжения оказания помощи Украине, в результате контролируемая республиканцами Палата представителей может просто отклонить требование президента США Джо Байдена о помощи как Израилю, так и Украине.
В материале указано, что военная помощь Запада является единственным спасательным кругом для Украины по продолжению боевых действий. Если США откажутся от участия в финансировании, вряд ли возможно, что Европа сможет восполнить пробел или даже захочет это сделать.
Авторы отметили, что экономика Европы в последние годы испытывала серьёзные трудности, даже в ведущих странах, таких как Германия, при этом экономика России сильно не пострадала, несмотря на санкции.
КАк передавало ИА Регнум, ранее Джонсон заявил, что власти США должны отчитаться о потраченных на Украину средствах. Спикер считает, что запрос Белого дома о 105 млрд долларов для Израиля и Украины должен быть разделён.
Для Украины очень плохой новостью стало избрание республиканца Майка Джонсона новым спикером палаты представителей США. Об этом зашла речь в сюжете шведского телеканала SVT. Журналисты напомнили серьёзную зависимость Киева от помощи США, а после избрания Джонсона «обострилась тревога» из-за ослабления помощи со стороны Вашингтона, или она вовсе может иссякнуть. В сюжете говорится, что в США назрели политические разногласия по поводу дальнейшей помощи Киеву. Конфликт на Украине уже привёл к расколу среди республиканцев и «брешь продолжает шириться».