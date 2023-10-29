Луганск, 29 октября, 2023, 12:15 — ИА Регнум. Точка перелома в украинском конфликте ещё не пройдена, но военное руководство России знает, что делает, постепенно перемалывая личный состав ВСУ и технику, поставляемую Западом. Об этом луганский писатель Глеб Бобров, автор книги «Эпоха мертворожденных», заявил в опубликованном 29 октября интервью «РИА Новости».

Иван Шилов ИА Регнум

По словам писателя, в прогнозе по украинскому конфликту далеко заглядывать бессмысленно из-за большого количества «вводных факторов». Например, нельзя сказать, как будут развиваться события на Ближнем Востоке, какие силы и ресурсы Запад готов задействовать для поддержки Израиля.

«Переломная точка вооружённого конфликта ещё не пройдена. Возможно, она наступит, когда украинский «контрнаступ» выдохнется окончательно, а мы, наоборот, двинемся вперёд», — сказал Бобров.

Он подчеркнул, что Западу категорически не нужен проигрыш, так как он будет означать обрушение нынешнего западноцентричного мироустройства с лидерством США. Для России же проигрыш обернётся уничтожением государства и русских как этноса.

Самый пессимистичный для России сценарий — прямое вооружённое вмешательство некоторых стран НАТО в конфликт на стороне Украины, что неизбежно приведёт к обмену ядерными ударами.

Россию, по словам писателя, подвела, но в то же время сделала сильнее «гуманитарная составляющая»: не было ударов по украинскому генштабу, оперативным штабам, казармам и офицерским общежитиям. Целью России должно быть разоружение украинской армии, превращение её в «полицейские силы с лёгкой стрелковкой».

Бобров подчеркнул, что Минобороны России действует абсолютно разумно. В Белоруссии размещено ядерное оружие, а личный состав ВСУ и поставленная Западом техника медленно, малыми порциями перемалывается на поле боя.

«Тут спешить как раз не нужно. Спокойно делаем своё дело», — резюмировал он.

Как сообщало ИА Регнум, вышедшую в 2008 году антиутопию Глеба Боброва «Эпоха мертворожденных» с началом конфликта в Донбассе признали пророческой. Автор предсказал разразившиеся бои, места столкновений и даже убийство руководителя ДНР Александра Захарченко (в книге — командующий силами Восточной Конфедерации Пётр Скудельников).