Ставрополь, 29 октября, 2023, 00:18 — ИА Регнум. Вечером 28 октября на пешеходном переходе в селе Обильном в Ставропольском крае водитель иномарки насмерть сбил двух девочек 14 и 15 лет. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по региону.

ДТП

Установлено, что 60-летний водитель легкового автомобиля Toyota наехал на подростков, которые переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате полученных травм девочка 14 лет скончался на месте происшествия, вторая умерла в больнице.

Водитель более 40 раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД, большинство которых — превышение скорости.

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