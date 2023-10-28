Елизово, Камчатский край, 28 октября, 2023, 04:25 — ИА Регнум. В Елизовском районе Камчатского края в результате дорожной аварии погибли пять человек, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Прокуратура Камчатки Смертельное ДТП на Камчатке

Авария произошла субботним утром, 28 октября, на 29-м км трассы «Петропавловск-Камчатский — Мильково».

Прокуратура Камчатки Смертельное ДТП на Камчатке

После столкновения автомобилей «Инфинити» и «Митсубиси Паджеро» обе машины загорелись. Водители и пассажиры транспортных средств скончались на месте происшествия.

Обстоятельства аварии устанавливаются. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, добавили в прокуратуре.

Прокуратура Камчатки Смертельное ДТП на Камчатке

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 22 октября на 44-м километре автодороги Челябинск — Новосибирск столкнулись двигавшиеся навстречу друг другу легковушка «Волга» и грузовик «ГАЗель». В результате ДТП в легковом автомобиле сгорели заживо три человека.

В ноябре 2022 года на трассе Камчатского края произошло массовое ДТП с участием 16 автомобилей. Причинами аварии стали скользкая автодорога и несоблюдение дистанции. Один из автомобилей притормозил и следом за ним друг за другом врезались 15 машины. Пострадавших в ДТП не было.