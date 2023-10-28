Барселона, Испания, 28 октября, 2023, 19:18 — ИА Регнум. Мадридский «Реал» одержал победу над «Барселоной» в матче 11-го тура чемпионата Испании по футболу. Встреча завершилась со счётом 2:1.

Siu Wu/Global Look Press

На шестой минуте матча счёт открыл полузащитник «Барселоны» Илкай Гюндоган. Он воспользовался ошибкой хавбека «Реала» Орельена Тчуамени и отправил мяч в ворота.

«Реал» смог сравнять счёт в середине второго тайма. На 66-й минуте полузащитник мадридцев Джуд Беллингем дальним ударом поразил ворота Марка-Андре тер Штегена. На 92-й минуте Беллингем оформил дубль и принёс «Реалу» победу.

На сегодняшний день «Реал» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Испании, на счету команды 28 очков. «Барселона» идёт на третьем месте с 24 очками.

Как сообщало ИА Регнум, 25 октября российский полузащитник Арсен Захарян, выступающий за испанский клуб «Реал Сосьедад», впервые сыграл в Лиге чемпионов. Он вышел на замену на 76-й минуте в матче против португальской «Бенфики». Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу «Реала Сосьедад».