Лиссабон, 25 октября, 2023, 14:19 — ИА Регнум. Полузащитник сборной России по футболу и испанского клуба «Реал Сосьедад» Арсен Захарян впервые сыграл в еврокубках, выйдя на замену в матче Лиги чемпионов против португальской «Бенфики».

РИА Новости/ Алексей Филиппов Футболист Арсен Захарян

Захарян появился на поле на 76-й минуте игры вместо Андреа Барренечеа.

Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу команды Захаряна, единственный гол был забит ещё до его появления на поле. После третьего тура группового этапа Лиги чемпионов «Реал Сосьедад» делит первое-второе места в группе с миланским «Интером», в активе испанской команды 7 очков.

Этот матч стал для Захаряна шестым за «Реал Сосьедад». Российский полузащитник перешёл в испанский клуб летом 2023 года из московского «Динамо», сумма трансфера составила 13 млн евро.

Захарян родился в 2003 году в Самаре. Является воспитанником московского «Динамо». В составе этой команды он провёл 89 матчей, забив в них 19 голов и сделав 20 голевых передач. Вместе с «Динамо» он стал бронзовым призёром чемпионата России в сезоне 2021–2022 годов и в том же сезоне — финалистом Кубка страны. За национальную сборную России Захарян дебютировал в 2022 году.

«Реал Сосьедад» в розыгрыше чемпионата Испании 2022–2023 годов занял шестое место. В 1990-е и 2000-е годы в составе этого клуба выступали и другие российские футболисты — нынешний главный тренер национальной сборной Валерий Карпин, а также Дмитрий Хохлов.