Рамалла , 28 октября, 2023, 17:03 — ИА Регнум. Генеральный комиссар Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) Филипп Лаццарини считает ситуацию в секторе Газа «адом на земле», говорится в опубликованном заявлении на сайте организации.

Rizek Abdeljawad/XinHua/Global Look Press

По его словам, он остаётся без связи с подавляющим большинством своей команды по всему сектору Газа, и это заставляет его безмерно беспокоиться за коллег и их семьи.

«Я постоянно надеюсь, что этот ад на земле скоро закончится и что вы и ваши семьи будете в безопасности», — сказал Лаццарини.

Он добавил, что отключение связи является ещё одной той мерой, которая предпринята в попытке воспрепятствовать оказанию гуманитарной помощи гражданскому населению анклава.

Как сообщало ИА Регнум, ситуация в Израиле обострилась 7 октября после нападения бойцов ХАМАС на соседние с границей районы и ракетных обстрелов территории Израиля. Тель-Авив ввёл полную блокаду сектора (в том числе прекратив поставки воды и электроэнергии) и начал подготовку к наземной операции, нанося удары по Газе.

Вечером 27 октября сектор был атакован одновременно с суши, моря и воздуха, сообщали представители ХАМАС. Агентство Tasnim со ссылкой на информированный источник отмечало, что в этой операции израильской армии были задействованы около 5 тысяч американских военнослужащих.