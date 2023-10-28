Будапешт, 28 октября, 2023, 09:39 — ИА Регнум. Венгрия готова принять у себя переговоры представителей России и Украины, если стороны пожелают этого. Об этом заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто.

Estonian Foreign Ministry Петер Сийярто

«Вы можете быть посредником исключительно в том случае, если обе стороны хотят этого. Так что это от нас не зависит», — заявил он, отвечая на вопрос, готов ли Будапешт выступить посредником и принять у себя переговоры Москвы и Киева, если они возобновятся.

Он отметил, что если Будапешт получит такой запрос, то без раздумий ответит положительно.

Он пояснил, что через несколько дней после начала конфликта разговаривал как с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, так и с Андреем Ермаком, руководителем администрации лидера киевского режима Владимира Зеленского.

По его словам, он предложил сторонам Венгрию в качестве непредвзятого, беспристрастного, безопасного места для проведения переговоров, гарантирующее всем им равные условия игры и безопасные условия.

«Это наше предложение все ещё актуально. Поэтому, если мы им нужны, мы будем рады предоставить им место, справедливые и безопасные условия без каких-либо сомнений», — приводит «РИА Новости» слова Сийярто.

Как передавало ИА Регнум, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал Евросоюз разработать план Б для Украины, так как актуальная стратегия не сработала. Украина должна была вести оборонительную войну, а мы, Евросоюз, должны были предоставить ей деньги и военную помощь, отметил он, добавив, что начавшееся несколько месяцев назад украинское контрнаступление не показало никаких результатов, поэтому говорить о финансовых дотациях сейчас не приходится, так как стратегия провалилась. Он заявил, что Венгрия не может и не хочет направлять Киеву средства налогоплательщиков. Орбан отметил, что военные эксперты признали факт неудачи, но политики ещё не хотят говорить об этом открыто.