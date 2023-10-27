Будапешт, 27 октября, 2023, 10:28 — ИА Регнум. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал Евросоюз разработать план Б для Украины, так как актуальная стратегия не сработала. Об этом он заявил 27 октября в эфире радиостанции Kossuth.

European People's Party Виктор Орбан

«Украина должна была вести оборонительную войну, а мы, Евросоюз, должны были предоставить ей деньги и военную помощь», — напомнил политик.

Однако, как отметил Орбан, начавшееся несколько месяцев назад украинское контрнаступление не показало никаких результатов, поэтому говорить о финансовых дотациях сейчас не приходится, так как стратегия провалилась. Он заявил, что Венгрия не может и не хочет направлять Киеву средства налогоплательщиков. Орбан отметил, что военные эксперты признали факт неудачи, но политики ещё не хотят говорить об этом открыто.

«Ясно, что украинцы не победят, а русские не потерпят поражения на фронте, и нет никаких сомнений в том, что российский президент не допустит неудачи. В такой ситуации необходимо остановиться, нужен план Б для Украины», — заявил премьер-министр.

Как передавало ИА Регнум, 26 октября Орбан заявил, что заблокирует выделение новых средств ЕС на помощь Украине. Политик уточнил, что это будет происходить до тех пор, пока не прекратятся необоснованные призывы «дать больше денег». Орбан подчеркнул, что венгерское правительство не будет выделять деньги украинским мигрантам и на помощь Киеву, пока не увидит чёткого обоснования необходимости.

Позднее Орбан и его коллега из Словакии Роберт Фицо выступили против финансирования Украины в размере 50 млрд евро на саммите Евросоюза в Брюсселе.