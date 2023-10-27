Москва, 27 октября, 2023, 18:00 — ИА Регнум. В Москве 27 октября госпитализировали школьника, на которого упало окно. Правоохранители начали проверку обстоятельств произошедшего.

Дарья Антонова ИА REGNUM

«Предварительно известно, что ученик школы на юго-западе Москвы получил травму после падения на него оконной рамы. Сотрудники полиции опрашивают руководство учебного заведения», — сообщило «РИА Новости».

Кроме одного школьника, пострадавших больше нет.

Как передавало ИА Регнум, в Ижевске восьмиклассник одной из школ во время урока нанёс три ножевых ранения однокласснику. Прибывшие в школу правоохранители осмотрели место происшествия и допросили очевидцев, следователи возбудили в отношении напавшего мальчика уголовное дело по подозрению в покушении на убийство.