Ижевск, 17 октября, 2023, 19:07 — ИА Регнум. Ученик восьмого класса в одной из школ Ижевска 17 октября во время урока нанёс три ножевых ранения однокласснику, сообщила пресс-служба управления СК по Удмуртии.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Потерпевший госпитализирован, в настоящее время ему оказывается медицинская помощь», — говорится в сообщении.

В школу прибыли следователи и криминалисты, осмотрели место происшествия и допросили очевидцев. Следственный отдел по Устиновскому району города возбудил против нападавшего уголовное дело, следователи подозревают, что это было покушение на убийство.

Как сообщало ИА Регнум, 11 сентября в хуторе Красный Десант в Ростовской области вооружённый 15-летний подросток в маске пытался зайти в школу. На входе он ранил четверых взрослых. Впоследствии стало известно, что это девятиклассник из этой школы, страдающий психическим заболеванием. Одному из пострадавших потребовалась госпитализация.