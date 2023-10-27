Минобороны показало кадры пуска ракеты «Союз-2.1б» с военными спутниками
Архангельск, 27 октября, 2023, 17:39 — ИА Регнум. Министерство обороны России показало 27 октября кадры пуска ракеты «Союз-2.1б» с военными спутниками.
Кадр из видео
В опубликованном видео показан момент отрыва ракеты от земли. Эффектные кадры сопровождаются героической музыкой. Ролик опубликовали в Telegram-канале министерства.
Пуск состоялся утром того же дня. Ракета-носитель «Союз-2.1б» с военными спутниками в интересах Минобороны стартовала с космодрома Плесецк. Пуск осуществил боевой расчёт Космических войск Воздушно-космических сил России.