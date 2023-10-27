Архангельск, 27 октября, 2023, 09:24 — ИА Регнум. Ракету-носитель «Союз-2.1б» с военными спутниками в интересах Министерства обороны России запустили 27 октября с космодрома Плесецк.

Mil.ru

«Боевым расчётом Космических войск Воздушно-космических сил осуществлён пуск ракеты-носителя среднего класса «Союз-2.1б» с космическими аппаратами в интересах Минобороны», — сообщили в ведомстве.

Как передавало ИА Регнум, 23 марта «Союз-2.1а» стартовала с Плесецка и вывела на орбиту военный спутник «Космос-2567». С комическим аппаратом поддерживалась устойчивая телеметрическая связь.

Перед этим, в феврале, глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил, что специалисты «Научно-производственного объединения имени Лавочкина» создают спутниковую систему всепогодного дистанционного зондирования Земли. По словам министра обороны, данные, которые можно получить с её помощью, поспособствуют повышению эффективности применения войск.