Харьков, Украина, 27 октября, 2023, 15:54 — ИА Регнум. Киевский режим намерен принудительно эвакуировать семьи с детьми из сёл Купянского района Харьковской области, при этом нет информации, куда их увезут. Об этом сообщил глава администрации региона Виталий Ганчев.

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«Мы получаем информацию о том, что оккупационные украинские власти планируют провести принудительную эвакуацию семей с детьми из десяти населенных пунктов Купянского района», — приводит «РИА Новости» его слова.

Ганчев добавил, что основной целью киевского режима является вывоз с территории детей, Киев использует мирных жителей в своих целях.

Глава администрации региона отметил, что неизвестно, куда будут вывезены семьи с детьми, а сами люди растеряны и напуганы.

Как передавало ИА Регнум, украинские власти объявили принудительную эвакуацию детей в подконтрольных Киеву районах ДНР и Херсонской области. Около 250 детей должны быть эвакуированы из восьми населённых пунктов в Артёмовском и Покровском районах ДНР, которые остаются под контролем Киева, до наступления холодов. Детей будут вывозить в сопровождении одного из родителей или законного представителя, сообщили СМИ.

Отмечается, что украинские власти намерены принудительно вывезти детей из 21 населённого пункта на правом берегу Днепра — из той части Херсонской области, которая подконтрольна Киеву.

Ранее в ДНР прошла пресс-конференция, участники которой рассказали о случаях принудительного вывоза детей Донбасса за границу украинскими властями. Так, на Западную Украину вывезли дочь жительницы города Счастье в ЛНР Лилии Веремеевой. По словам женщины, её дочь готовили к последующей отправке за границу, в документах у девочки значилось, что она — сирота.

Основатель проекта UkrLeaks, бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров опубликовал статью, в которой раскрывается структура действующей на Украине многоуровневой организации, занимающейся поиском и отбором детей, подготовкой документов для их вывоза в Британию.