Якутск, 27 октября, 2023, 09:58 — ИА Регнум. Серьёзный пожар вспыхнул в многоэтажном административном здании в центре Якутска, об этом сообщает 27 октября пресс-центр главного управления МЧС по Якутии.

МЧС России

«Объявлен повышенный ранг пожара, на месте работают подразделения Якутского пожарно-спасательного гарнизона», — говорится в сообщении.

В семиэтажном здании на проспекте Ленина расположены 52 организации, в основном это офисы, салоны красоты и магазины. Пожар вспыхнул на четвёртом этаже, люди стали открывать окна и звать на помощь, некоторые вышли на карниз, сообщает KP.RU.

По предварительным данным, пострадали два человека.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в Якутске загорелся гостиничный комплекс, площадь возгорания составила 400 кв. метров. Самостоятельно покинули здание 50 человек.