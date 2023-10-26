Донецк, 27 октября, 2023, 02:21 — ИА Регнум. Добровольческий батальон имени Богдана Хмельницкого, сформированный из бывших военных украинской армии, вошёл в российское оперативно-боевое тактическое формирование (ОБТФ) «Каскад». Об этом «РИА Новости» рассказал командир батальона Андрей Тищенко.

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Он добавил, что в учебный центр они прибыли около трёх недель назад. Настроение у всех боевое, во всё вникают, пытаются себя проявить.

Командир подчеркнул, что все добровольцы на следующий день после прибытия в учебный центр получили оружие и обмундирование.

«Каждый получил свой автомат. Потом были выезды на полигон», — сказал Андрей Тищенко.

Бойцы готовятся к присяге. После неё батальон отправится на передовую.

Как сообщало ИА Регнум, добровольческий батальон имени Богдана Хмельницкого был сформирован из военнопленных украинских войск в ДНР вначале 2023 года. Подразделение формируется из пленных, которые находятся в разных колониях. С ними ВС РФ будут заключать контракты на общих условиях.

Андрей Тищенко — бывший командир танка и старший сержант украинских войск.

Бывший украинский пограничник Кирилл Спасский рассказал, как ему предложили вступить в батальон. По его словам, возраст добровольцев составляет от 25 до 47 лет. Другой боец — Александр Миринов добавил, что каждый военнопленный отказывается от паспорта Украины в пользу российского.

Украинские пленные, находящиеся в колонии, принимают решения семьями вступить в батальон имени Богдана Хмельницкого.