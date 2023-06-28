Москва, 28 июня, 2023, 12:06 — ИА Регнум. Правительство России в среду, 28 июня, утвердило стратегию развития беспилотной авиации в стране до 2030 года. Предполагается её использование на перспективу до 2035 года.

Известия/Александр Полегенько

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. В сообщении на сайте правительства говорится, что в течение следующих шести с половиной лет в стране сформируется отрасль экономики, связанная с созданием и применением в различных сферах гражданских беспилотников.

«Такова главная цель стратегии развития беспилотной авиации до 2030 года и на перспективу до 2035 года. Распоряжение об ее утверждении подписано», — сказано в сообщении.

Первый вице-премьер Андрей Белоусов также заявил, что сейчас правительство завершает подготовку нацпроекта по развитию беспилотной авиации. Он сообщил, что работа в этом направлении ведётся параллельно с разработкой стратегии, и нацпроект станет основой механизма её реализации.

Правительство сообщило и о разработке учебных модулей по беспилотным авиационным системам (БАС). Планируется, что они станут частью образовательных программ в 2024 году. В процессе задействованы Министерство просвещения и Министерство науки России, а также правительство Москвы и АНО «Университет НТИ 2035».

«Для формирования кадрового резерва специалистов по беспилотной авиации в 2024 году планируется начать разработку учебных модулей и основных курсов обучения по БАС и внедрение этих компонентов в программы общего, среднего профессионального и высшего образования», — сообщил кабмин.

Ранее ИА Регнум сообщало, что президент России Владимир Путин пообещал поддержку разработчикам беспилотников. Он заявил, что этой задаче в военной промышленности уделяется большое внимание и что кабмин рассматривает варианты помощи отрасли.

Перед этим глава государства поручил правительству принять меры для интеграции беспилотников в единое воздушное пространство. В частности, Путин упомянул системы навигации и посадки, наблюдения и противодействия противоправному применению БПЛА. Президент заявил, что Росавиация должна активнее работать над цифровизацией воздушного движения.

Темы развития беспилотной отрасли в беседе с ИА Регнум коснулся заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов, который отметил, что в России действительно не хватает законодательной базы для использования дронов, активно применяющихся в разных сферах. Авиатор заявил, что отрасли необходимо регламентирование запусков и полётов беспилотников на территории страны.