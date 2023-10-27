Мэр норвежского Киркенеса убрал венок советским воинам-освободителям
NRK: мэр норвежского Киркенеса в ярости убрал с памятника венок советским воинам
Киркенес, Норвегия, 27 октября, 2023, 04:21 — ИА Регнум. В Норвегии мэр коммуны Сер-Варангер Магнус Меланд пришёл в ярость, когда узнал о возложении российского венка к памятнику советским воинам-освободителям в городе Киркенес. Об инциденте рассказала Норвежская государственная вещательная компания (NRK).
Генеральный консул РФ Николай Коныгин проигнорировал призывы городских властей воздержаться от участия в торжественных мероприятиях, посвящённых знаменательной дате — освобождению Киркенеса Красной армией, который был оккупирован Германией в июне 1940 года.
25 октября дипломат не только принял участие в церемонии, но и сказал речь, после чего возложил венок советским воинам к муниципальному памятнику. Чем и вызвал ярость местного мэра.
При этом так получилось, что венок консула закрывал норвежский. Меланд пытался как-то исправить ситуацию, перекладывая венки.
«Мэр был в ярости», — отметила NRK.
Коммуна Сер-Варангер находится на востоке Норвегии и граничит с Печенгским районом России в Мурманской области.
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