Киркенес, Норвегия, 27 октября, 2023, 04:21 — ИА Регнум. В Норвегии мэр коммуны Сер-Варангер Магнус Меланд пришёл в ярость, когда узнал о возложении российского венка к памятнику советским воинам-освободителям в городе Киркенес. Об инциденте рассказала Норвежская государственная вещательная компания (NRK).

Поднятие норвежского флага после освобождения Киркинеса солдатами Красной армии

Генеральный консул РФ Николай Коныгин проигнорировал призывы городских властей воздержаться от участия в торжественных мероприятиях, посвящённых знаменательной дате — освобождению Киркенеса Красной армией, который был оккупирован Германией в июне 1940 года.

25 октября дипломат не только принял участие в церемонии, но и сказал речь, после чего возложил венок советским воинам к муниципальному памятнику. Чем и вызвал ярость местного мэра.

При этом так получилось, что венок консула закрывал норвежский. Меланд пытался как-то исправить ситуацию, перекладывая венки.

«Мэр был в ярости», — отметила NRK.

Коммуна Сер-Варангер находится на востоке Норвегии и граничит с Печенгским районом России в Мурманской области.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин призвал безапелляционно и твёрдо отстаивать правду о Великой Отечественной войне, вести работу по рассекречиванию архивов, по признанию фактов злодеяний нацистов против мирного населения и военнопленных. Оправдание нацистов приводит к трагическим последствиям.

5 сентября в ходе заседания Российского организационного комитета «Победа» Путин предложил создать Национальный центр исторической памяти для противостояния пропаганде нацизма.