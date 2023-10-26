Москва, 26 октября, 2023, 18:05 — ИА Регнум. Певица Алла Пугачёва, уехавшая из России в Израиль, ищет «очередную родину» из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке. Об этом заслуженная артистка РСФСР, депутат Госдумы Елена Драпеко заявила 26 октября в интервью aif.ru.

Сергей Корсун ИА Регнум

Актриса сравнила Пугачёву и её мужа Максима Галкина (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом), бежавших из Израиля на Кипр, с болтающейся в проруби субстанцией.

«Когда Земля обетованная тоже загорелась, снова побежали! Очередную родину искать», — сказала Драпеко, знакомая зрителям по фильмам «…А зори здесь тихие», «Вечный зов» и другим.

Она добавила, что лучше говорить не о них, а о достойных артистах, которые выступают в зоне проведения спецоперации, поддерживают российских бойцов и свою страну. Такие, как Пугачёва и её муж, России не нужны, подчеркнула Драпеко.

Как сообщало ИА Регнум, Пугачёва уехала из России вместе с семьёй после начала спецоперации на Украине. В сентябре 2022 года она негативно высказалась о действиях российской армии и попросила признать её иноагентом в знак поддержки мужа Максима Галкина, который не раз оскорбительно отзывался о стране. Позднее она заявила в соцсетях, что якобы рада «ненависти», которую к ней испытывают россияне из-за её позиции, и назвала их холопами и рабами.