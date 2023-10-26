Сан-Франциско, США, 26 октября, 2023, 17:45 — ИА Регнум. Американский миллиардер Илон Маск объявил о появлении аудио− и видеозвонков в принадлежащей ему соцсети Х (бывший Twitter). Об этом сообщил сам предприниматель.

Piyas Biswas/Keystone Press Agency/Global Look Press

По его словам, функция аудио− и видеозвонков станет доступна на платформах на iOS и Android, а также на обычных компьютерах.

Ранее некоторые пользователи соцсети X сообщали о том, что сталкивались с уведомлениями о появлении функции звонков. Кроме того, в настройках приложения появился переключатель, который позволяет разрешить аудио− и видеозвонки и выбрать, с кем пользователь хочет их использовать. Позвонить можно через личное сообщение, используя значок телефона в верхнем правом углу экрана.

Как передавало ИА Регнум, ранее нейротехнологическая компания Илона Маска Neuralink объявила набор добровольцев для клинических испытаний по вживлению имплантов в мозг. Уточняется, что в программе смогут участвовать люди с квадриплегией (тетраплегией), полученной в результате травмы шейного отдела спинного мозга, либо люди с боковым амиотрофическим склерозом. Предполагается, что вживлённые импланты позволят управлять протезами людям с частичной потерей двигательной функции.