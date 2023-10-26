* — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Москва, 26 октября, 2023, 16:00 — ИА Регнум. Военнослужащего отдельного отряда специального назначения полка «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Сергея Пюрко признали виновным в жестоком обращении с гражданским населением и покушении на убийство мирных жителей в городе Мариуполе. Об этом 26 октября сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Следственный комитет России. Кадр из видео

В Верховном суде ДНР было установлено, что в марте 2022 года фигурант, исполняя незаконные приказы командиров ВСУ, произвёл два прицельных выстрела из гранатомёта в многоквартирный жилой дом в городе Мариуполе, в результате были значительно повреждены две квартиры.

В материалах дела указано, что во время несения боевого дежурства подсудимый увидел в окне квартиры невооружённого гражданского мужчину, который находился дома с супругой и малолетним сыном и не представлял никакой опасности для военнослужащих ВСУ.

Отмечается, что фигурант выстрелил из гранатомета в эту квартиру. В результате жилому помещению были причинены значительные повреждения. Потерпевшим удалось спастись.

«Приговором суда Пюрко назначено наказание в виде лишения свободы на срок 26 лет с отбыванием в колонии строгого режима», — говорится в сообщении.

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Как передавало ИА Регнум, суд в ДНР приговорил к 25 годам лишения свободы украинского националиста Алексея Фиклинца, который пьяным расстрелял мирного жителя Мариуполя.

В суде было установлено, что в ночь на 11 марта 2022 года участник украинского националистического подразделения и другие боевики находились на боевых позициях, оборудованных в жилых домах и зданиях. Фигурант, находившийся в состоянии опьянения, увидел возле подъезда дома по улице Куприна местного жителя в гражданской одежде. Никакой опасности для боевиков мужчина не представлял, но Фиклинец несколько раз выстрелил в него из автомата, поскольку решил, что мужчина занимает пророссийскую позицию. От полученных ранений мужчина скончался на месте.