Будапешт, 26 октября, 2023, 14:45 — ИА Регнум. В Будапеште неизвестные облили краской российский воинский мемориал. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на российское посольство в Венгрии.

Владимир Песня/РИА Новости

В диппредставительстве рассказали, что в связи с этим властям Венгрии будет направлена нота.

Памятник был установлен советским воинам, погибшим или умершим от ран, полученных в боях за освобождение Будапешта в 1945 году.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в Будапеште осквернили памятник советским воинам. Тогда представители венгерской ультраправой оппозиционной партии «Йоббик» совершили провокацию с памятником в центре Будапешта, обмотав монумент чёрным скотчем. По словам председателя партии Мартона Дьёндьёши, акция имеет символическое значение, особенно перед годовщиной Венгерского восстания 1956 года.

Ранее в Швейцарии осквернили мемориал сподвижникам Суворова. Тогда неизвестные лица осквернили памятник сподвижникам генералиссимуса Александра Суворова, которые погибли при переходе через Альпы в 1799 году в ущелье Шолленен в Швейцарии, нижнюю часть памятника они облили синей краской. В связи с этим МИД России выразил протест Швейцарии из-за осквернения мемориала.