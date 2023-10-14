Москва, 14 октября, 2023, 16:46 — ИА Регнум. Посольство России в Берне заявило решительный протест МИД Швейцарии после осквернения мемориала сподвижникам Суворова. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, соответствующий комментарий опубликован на сайте МИД России.

LittleJoe Памятник русским войскам в Швейцарских Альпах

Неизвестные лица осквернили мемориал сподвижникам генералиссимуса Александра Суворова, которые погибли при переходе через Альпы в 1799 году в ущелье Шолленен в Швейцарии, нижнюю часть памятника они облили синей краской.

«Глубоко возмущены этим актом вандализма», — говорится в комментарии.

Отмечается, что посольство России в Берне заявило решительный протест МИД Швейцарии с требованием принять необходимые меры для выявления и наказания виновных.

Захарова напомнила, что мемориал в виде христианского креста в ущелье Шолленен был установлен в память о погибших воинах русской армии под командованием Суворова, которая внесла значительный вклад в освобождение Конфедерации от войск Наполеона.

«Это было и остаётся неотъемлемой частью нашей общей истории. Вновь настоятельно призываем швейцарские власти обеспечить надлежащую охрану мемориала», — заявила дипломат.

Как передавало ИА Регнум, глава поискового движения Молдавии и национального оргкомитета «Победа» Алексей Петрович сообщил, что вандалы нанесли оскорбительные надписи на постаменте памятного танка Т-34 6-й танковой армии, первой вышедшей на государственную границу в марте 1944 года.

Активист также выяснил, что, узнав об инциденте, глава местной городской администрации поспешила откреститься от памятника, заявив, что он не находится на балансе.

Посольство России в Кишинёве осудило акт вандализма, в результате которого был осквернён танк-памятник советским воинам в городе Корнешты в Унгенском районе Молдавии. В дипмиссии добавили, что посягательство на историческую память молдавского народа не что иное, как результат всё более громких нарративов, демонизирующих советское прошлое страны.