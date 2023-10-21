Будапешт, 21 октября, 2023, 19:14 — ИА Регнум. Представители венгерской ультраправой оппозиционной партии «Йоббик» совершили провокацию с памятником советским воинам в Будапеште, обмотав монумент чёрным скотчем, сообщил 21 октября Vadhajtások.

Иван Лебедев/ ТАСС

По словам председателя партии Мартона Дьёндьёши акция имеет символическое значение, особенно перед годовщиной событий 1956 года.

Венгерское восстание 1956 года началось со студенческих волнений. 23 октября 1956 года в Будапеште состоялась 200-тысячная демонстрация, в ходе которой часть митингующих попыталась проникнуть в Дом радио и передать в эфир требования. Это привело к столкновению с силами госбезопасности. Венгрия объявила о выходе из Организации Варшавского договора и обратилась в ООН с просьбой защитить свой суверенитет. В результате советские войска ввели в Венгрию. По официальным данным, потери Советской армии составили 669 человек убитыми, 1540 — ранеными. Потери с венгерской стороны с 23 октября по декабрь 1956 года составили 2500 человек убитыми.

Как сообщало ИА Регнум, неизвестная женщина осквернила мемориал памяти воинам-афганцам в Мурманске. Акт вандализма произошёл в ночь на 18 августа. Мемориал облили краской и скинули все цветы.

Вандалы в августе осквернили памятник советским солдатам на севере Молдавии, установленный у села Корпач. Памятник приурочен выходу советских войск на государственную границу в марте 1944 года. Монумент за последние 10 лет пять раз становился целью вандалов. В марте 2023 года в селе Кошница в Молдавии неизвестные осквернили памятник героям Великой Отечественной войны.