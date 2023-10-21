В Будапеште осквернили памятник советским воинам
В Будапеште оппозиционеры устроили провокацию у памятника советским воинам
Будапешт, 21 октября, 2023, 19:14 — ИА Регнум. Представители венгерской ультраправой оппозиционной партии «Йоббик» совершили провокацию с памятником советским воинам в Будапеште, обмотав монумент чёрным скотчем, сообщил 21 октября Vadhajtások.
По словам председателя партии Мартона Дьёндьёши акция имеет символическое значение, особенно перед годовщиной событий 1956 года.
Венгерское восстание 1956 года началось со студенческих волнений. 23 октября 1956 года в Будапеште состоялась 200-тысячная демонстрация, в ходе которой часть митингующих попыталась проникнуть в Дом радио и передать в эфир требования. Это привело к столкновению с силами госбезопасности. Венгрия объявила о выходе из Организации Варшавского договора и обратилась в ООН с просьбой защитить свой суверенитет. В результате советские войска ввели в Венгрию. По официальным данным, потери Советской армии составили 669 человек убитыми, 1540 — ранеными. Потери с венгерской стороны с 23 октября по декабрь 1956 года составили 2500 человек убитыми.
Как сообщало ИА Регнум, неизвестная женщина осквернила мемориал памяти воинам-афганцам в Мурманске. Акт вандализма произошёл в ночь на 18 августа. Мемориал облили краской и скинули все цветы.
Вандалы в августе осквернили памятник советским солдатам на севере Молдавии, установленный у села Корпач. Памятник приурочен выходу советских войск на государственную границу в марте 1944 года. Монумент за последние 10 лет пять раз становился целью вандалов. В марте 2023 года в селе Кошница в Молдавии неизвестные осквернили памятник героям Великой Отечественной войны.