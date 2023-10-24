Киев, 24 октября, 2023, 14:48 — ИА Регнум. В Киевском национальном университете (КНУ) имени Тараса Шевченко закрыли программы по изучению русского и белорусского языков, также запретили использовать в научной деятельности российские источники. Об этом сообщил ректор КНУ Владимир Бугров в интервью агентству «Украинские новости».

РИА Новости Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко

«Действительно, у нас в институте филологии изучался русский язык и литература, белорусский язык и литература, фарси (персидский). Мы эти программы закрыли», — приводит издание слова ректора.

По словам Бугрова, в школах изучать русский язык и литературу не нужно.

«Разве что какие-то произведения, возможно, в курсе мировой литературы, чтобы можно было её идентифицировать. Но как на медицинском отделении или на биологическом факультете университета изучают вирусы, так же в университете должна изучаться русская литература — под наблюдением преподавателя-исследователя», — высказал мнение ректор, добавив, что должен быть критический анализ этой литературы.

Ректор также отметил, что в вузе запретили российские источники. Одновременно с этим, уточнил он, используются исторические источники на русском языке, как и на турецком или другом языках.

Как передавало ИА Регнум, в 2015 году власти Украины приняли закон о декоммунизации, фактически «дерусификации», который ознаменовал усиление борьбы с советскими и российскими памятниками. К началу 2022 года в стране снесли более 2,5 тыс. памятников, в том числе Александру Пушкину и Александру Суворову; изменили названия более 900 населённых пунктов и около 50 тыс. улиц.

Также в Киеве переименовали 26 объектов, связанных с Россией и СССР, а из библиотек в Черниговской области изъяли 390 тыс. книг на русском языке. Решение о переименовании городских объектов приняли 18 мая власти Киева, а книгами в библиотеках занялась специальная комиссия, определяющая книги для списания.

В июле Киевский городской совет запретил публичное исполнение песен и чтение книг на русском языке на территории города. Запрет касается распространения книг, художественных альбомов, аудиовизуальных произведений, музыкальных звукозаписей, изделий художественных промыслов, театральных и цирковых представлений, концертов и услуг.