Одесса, Украина, 3 октября, 2023, 16:09 — ИА Регнум. Жительница Одессы, говорящая на русском языке, попыталась запретить уличному музыканту исполнять песни по-русски, сообщило украинское издание «Страна. ua».

Кадр из видео

«Одесситы всегда говорили на русском языке», — ответил на претензии украинки музыкант.

Данный инцидент попал на видео. На кадрах видно, как прохожие поддержали музыканта. Очевидцы события спросили украинку, почему она сама говорит на русском. На это женщина ответила, что старается говорить на украинском, но потом опять перешла на русский язык. При этом она твердила, что «мы же в Украине». Одна из прохожих даже спросила украинку, а слушает ли та песни на английском языке.

Власти Украины в январе предложили запретить говорить по-русски во всех вузах страны. Общение на русском языке запретили в Киево-Могилянской академии. Запрет распространялся на студентов, преподавателей и весь персонал учебного заведения.

На сайте Верховной рады 1 августа зарегистрировали законопроект о штрафах за прослушивание и исполнение русских песен в общественных местах.

В апреле боец ВСУ, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, устроил дебош в одном из спа-отелей в Буковеле. Причиной стал конфликт с отдыхающими отеля из-за русского языка. Военный приставал к постояльцам и требовал от них не говорить по-русски.