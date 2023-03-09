Москва, 9 марта, 2023, 16:50 — ИА Регнум. Бывший начальник отдела МВД по Кизлярскому району Дагестана полковник Гази Исаев может получить пожизненный срок по делу о терактах в московском метро в 2010 году. Такое наказание 9 марта в ходе прения сторон во 2-м Западном окружном военном суде для подсудимого запросила сторона обвинения. Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре.

Пресс-служба Басманного суда/РИА Новости Бывший начальник отдела МВД России по Кизлярскому району Республики Дагестан полковник полиции Гази Исаев в Басманном суде Москвы

«В ходе прений сторон гособвинитель предложил суду назначить Исаеву по совокупности преступлений наказание в виде пожизненного лишения свободы», ― говорится в сообщении ведомства в телеграм-канале.

Напомним, Исаев обвиняется в участии в преступном сообществе «Имарат Кавказ» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и активном содействии с использованием своего служебного положения в подготовке террористического акта на станции Московского метрополитена «Лубянка» в марте 2010 года, в результате которого погиб 41 человек.

Из материалов дела следует, что начальник кизлярского отдела полиции с 2009 года прикрывал деятельность бандитского подполья, состоял в террористическом сообществе под руководством Магомедали Вагабова и в вооруженной банде Абаса Рамазанова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, начальник ОМВД России по Кизлярскому району Дагестана полковник полиции Гази Исаев был задержан в ноябре 2020 года в рамках уголовного дела о терактах в метро Москвы в 2010 году. Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следователя и заключил Исаева под стражу.

Его обвиняют в предоставлении информации террористам о работе Кизлярского РОВД и доставке одной из смертниц с взрывчаткой на автостанцию в районе Кизляра для её выезда в Москву.

Свою вину Исаев не признаёт и считает уголовное преследование местью за служебную деятельность.