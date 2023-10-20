Санкт-Петербург, 20 октября, 2023, 18:08 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге из кареты скорой помощи сбежал ранее судимый за разбой мужчина. Об этом сообщила «Фонтанка».

Иван Шилов ИА Регнум

Инцидент произошёл в Невском районе города около полудня 20 октября. По информации издания, невменяемому пациенту, отправленному на принудительное лечение, удалось сбежать из автомобиля на углу улиц Коллонтай и Бадаева.

Теперь беглеца, который был одет в синюю клетчатую пижаму, синюю куртку и резиновые ботинки, ищет полиция. На руке у мужчины есть особая примета ― татуировка в виде штрихкода.

По предварительным данным, сбежавший неоднократно попадал под суд за имущественные и наркотические преступления.

Как сообщало ИА Регнум, 16 октября рецидивист, ранее судимый за кражи, угон, грабёж, а также умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть, самовольно покинул место принудительного содержания в районе имени Лазо в Хабаровской крае. Преступник сбежал через окно, отогнув решётку.

Беглеца задержали на следующее утро в Хабаровске. Он успел за это время преодолеть более 70 км на попутках и планировал и дальше скрываться в краевом центре.

В мае в Комсомольске-на-Амуре пациент на ходу выпал из кареты скорой помощи и сбежал. Скорую помощь для мужчины с ранением в шее вызвал сотрудник правоохранительных органов. В автомобиле скорой его под охраной полиции повезли по Ленинградской в стационар второй больницы. Когда внимание сотрудников полиции ослабло, пациент решился на побег. Мужчину позже задержали, оказали ему медицинскую помощь и отправили в отделение полиции.