Москва, 25 октября, 2023, 12:21 — ИА Регнум. Наращивание Китаем ядерного потенциала не вызывает опасений у Москвы — между странами установилось продвинутое стратегическое партнёрство. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 25 октября журналистам.

WU HONG/EPA/ТАСС

«Нет, это не вызывает нашего опасения, у нас отношения продвинутого стратегического партнёрства, у нас продвинутая стадия политического диалога, экономического взаимодействия», — сказал Песков, комментируя данные министерства обороны США о ядерном потенциале КНР.

Китай сталкивается с серьёзными вызовами в регионе, власти этой страны принимают решения, которые считают целесообразными. Это суверенное право КНР, добавил представитель Кремля.

В недавнем докладе Пентагона говорится, что Китай наращивает запасы ядерных вооружений быстрее, чем ожидали в Вашингтоне. В минувшем году Пекин располагал примерно 400 ядерными боеголовками, сейчас их более 500, а к 2030 году будет больше тысячи. Кроме того, в минувшем году в Китае, вероятно, достроили три комплекса с более чем 300 новыми ракетными шахтами. В некоторые из них уже загрузили межконтинентальные баллистические ракеты (МБР).

Как сообщало ИА Регнум, в 2022 году руководитель Стратегического командования (СТРАТКОМ) ВС США адмирал Чарльз Ричард заявил, что для страны растёт угроза из-за ошеломляющего развития стратегического ядерного арсенала Китая. Он указал, что КНР вкладывает значительные средства в гиперзвуковые планирующие системы и технологию оружия направленной энергии для глобальных ударов и преодоления систем ПРО.

Комиссия Конгресса США по политике в области стратегических сил в докладе от 12 октября 2023 года указала на необходимость подготовки к возможным вооружённым конфликтам одновременно с Россией и Китаем. В этой связи конгрессмены призвали к укреплению военных блоков и модернизации американского ядерного и неядерного арсенала.