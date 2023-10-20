Калининград, 20 октября, 2023, 22:02 — ИА Регнум. Калининградский областной суд начал рассмотрение дела о признании геноцида советского народа в годы Великой Отечественной войны со стороны нацистов и их пособников на территориях, входящих в настоящее время в Калининградскую область. Первое заседание состоялось 20 октября.

«Прокуратурой Калининградской области проведена работа по изучению архивных документов, материалов уголовных дел, привлечению специалистов, показаний очевидцев тех событий. По результатам этой работы были установлены доказательства совершения преступлений», — сообщил заместитель прокурора области Евгений Процевский.

Расследование проводили по поручению генерального прокурора России Игоря Краснова. В иск вошли архивные документы, всего в материалах уголовного дела 15 томов.

Следователи установили, что на территории современной Калининградской области было не менее 56 лагерей для военнопленных и принудительно переселённых. Русских пленных нацисты держали в наихудших условиях. На их робе были нашивки «SU», питание было крайне плохим, работать заставляли по 14 часов, в бараках на 100 человек содержали до 500 пленных, лечения не оказывали. За любое непослушание их жестоко избивали или казнили.

Также следствие выявило казнь 5 тыс. пленных в начале 1945 года, когда приближалась Красная Армия. Заключённых убивали на льду Балтийского моря, тела топили. Тех, кто отставал, когда пленных вели на казнь, убивали по дороге.

Суд заслушал показания Любови Платоновой, родившейся в мае 1944 года в нацистском лагере. Её мать угнали в Восточную Пруссию из Брянска. Младенца после рождения забрала охрана, ребёнка давали видеть крайне редко, поднося его к ограждению. Со слов матери пострадавшей известно, что в лагере производили опыты над детьми, облучая рентгеном.

Также на суде ознакомились со сделанной в 2020 году видеозаписью опроса Анны Купцовой, родившейся в 1935 году. Она рассказала, как её с матерью и сёстрами угнали в Восточную Пруссию, где продали немецкому купцу. Их заставляли много работать, денег не платили, кормили плохо, приходилось есть траву. Немец избивал мать потерпевшей, так что она не могла вставать. Семью освободили советские солдаты в 1945 году.

Следующее заседание Калининградского областного суда назначили на 24 октября.

Как сообщало ИА Регнум, в марте 2023 года Госдума приняла заявление о геноциде народов СССР Германией и её пособниками. В документе говорится, что депутаты приняли решение на основе положения Устава ООН, Устава и приговора Нюрнбергского трибунала, Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него и Конвенции о неприменимости срока давности к военным преступлениям и преступлениям против человечества.