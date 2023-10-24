Вашингтон, 24 октября, 2023, 19:55 — ИА Регнум. Госсекретарь США Энтони Блинкен предложил ввести гуманитарные паузы для вывода мирных жителей из сектора Газа. Об этом глава внешнеполитического ведомства США заявил на заседании Совбеза ООН на министерском уровне.

(сс) U.S. Department of State

«Гражданское население должно иметь возможность бежать от угрозы, следует рассматривать гуманитарные паузы для этого. США без устали работают над этим вопросом», — заявил госсекретарь.

Глава Госдепа США также отметил, что все стороны заинтересованы в окончании конфликта и защите гражданского населения. Блинкен также добавил, что Израиль должен предпринять все меры предосторожности, чтобы не допустить жертв среди мирного населения в зоне конфликта, отметив, что у жителей анклава должен быть доступ к воде, электричеству и медикаментам.

Как сообщало ИА Регнум, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что нужно как можно скорее обеспечить прекращение огня и выйти на решение проблемы, фундаментом для чего должно являться обеспечение независимого государства для палестинцев.