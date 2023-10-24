Тель-Авив, Израиль, 24 октября, 2023, 19:29 — ИА Регнум. Глава МИД Израиля Эли Коэн после выступления в ООН заявил, что отказывается встречаться с генеральным секретарём организации Антониу Гутерришем после нападения ХАМАС на Израиль 7 октября. Об этом дипломат заявил после заседания Совбеза ООН на министерском уровне в социальной сети Х (ранее — Twitter).

(сс) Ofir Abe Эли Коэн

«Я не буду встречаться с генеральным секретарем ООН. После 7 октября не осталось места для сбалансированного подхода. ХАМАС должен быть стёрт с лица земли», — написал глава израильского МИД.

Во время заседания Совбеза ООН Коэн начал свою речь, зачитав имена некоторых похищенных детей, попавших в руки ХАМАС, а затем заявил, что для ООН наступит «самый мрачный час» в истории, если все страны не поддержат Израиль, а также «ценности человечества, на которых основывается ООН».

Перед выступлением израильского министра иностранных дел генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил о нарушениях международного права, когда Израиль обстреливает сектор Газа, и призвал к немедленному гуманитарному прекращению огня, чтобы оказать помощь пострадавшим.

«Я глубоко обеспокоен явными нарушениями международного гуманитарного права, которые мы наблюдаем в Газе. Позвольте мне прояснить: ни одна из сторон вооруженного конфликта не стоит выше международного права», — заявил Гутерриш на заседании Совета Безопасности.

Ранее он осудил действия палестинской группировки на открытых дебатах Совбеза ООН, отметив, что «атаки ХАМАС не произошли на пустом месте, а жители Палестины на протяжении 56 лет жили в удушающей оккупации».

Как передавало ИА Регнум, генеральный секретарь ООН предупредил о нехватке топлива в секторе Газа. По его словам, топлива осталось на считанные дни, а анклаву грозит в связи с этим катастрофа.