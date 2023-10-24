Москва, 24 октября, 2023, 17:56 — ИА Регнум. В России могут полностью отключить сети мобильной связи третьего поколения (3G) к 2027 году, заявил 24 октября директор департамента госрегулирования телеком-рынка Минцифры Дмитрий Тур.

Олег Елков/ТАСС

По его словам, министерство одобрило план перспективного использования радиоэлектронных средств (РЭС) и разработало соответствующее постановление.

«В открытой его части есть несколько вех: 2025 год — прекращение работы фиксированного беспроводного доступа (в интернет) в крупных городах, 2027 год — отключение сетей 3G», — цитирует его ТАСС.

Данный план к настоящему моменту является только перспективным, уточнил он.

Как сообщало ИА Регнум, ранее премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал, что Россия является лидером в Европе и мире по количеству пользователей и доступности интернета.

По его словам, Российская Федерация занимает первое место в Европе по количеству граждан, у которых имеется интернет. А по результатам 2022 года Россия находится на шестом месте в мире по доступности мобильного и домашнего выхода в сеть, а также на десятом месте — по числу дата-центров.