Москва, 3 февраля, 2023, 09:56 — ИА Регнум. Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал, что Россия является лидером в Европе и мире по количеству пользователей и доступности интернета. Об этом 3 февраля он сообщил на пленарном заседании форума Digital Almaty.

Иван Шилов Михаил Мишустин

По словам российского премьер-министра, Российская Федерация занимает первое место в Европе по количеству граждан, у которых имеется интернет. А по результатам 2022 года Россия находится на шестом месте в мире по доступности мобильного и домашнего выхода в сеть, а также на десятом месте — по числу дата-центров.

Мишустин добавил, что у руководства России есть понимание того, как под влиянием технологий будет трансформироваться мир.

«Мы понимаем, как развиваются такие процессы, поэтому в ЕАЭС часто выступаем инициаторами цифровизации, оказываем поддержку перспективным идеям по улучшению деловой среды», — подчеркнул он, добавив, что это будет полезно для всех участников.

Как передавало ИА REGNUM, самыми востребованными сотрудниками в IT-компаниях России стали специалисты по информационной безопасности. Российская Федерация заняла 14-ю строчку в топ-20 государств по развитию цифровых технологий.

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