Пекин, 24 октября, 2023, 15:02 — ИА Регнум. Бывший министр иностранных дел Китая Цинь Ган больше не является членом Государственного совета КНР. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

THOMAS PETER/POOL/EPA/ТАСС Цинь Ган

Ранее Цинь Ган был снят с поста министра иностранных дел КНР решением постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП — парламент страны). На этот пост был назначен глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И.

Цинь Ган, как утверждает американское издание The Wall Street Journal, считался протеже китайского лидера Си Цзиньпина. В конце июня он исчез из публичного пространства, из-за чего ряд его коллег вынужденно отменили или перенесли визиты в Пекин. МИД Китая объяснял отсутствие министра проблемами со здоровьем. По данным СМИ, бывшего министра иностранных дел Китая уволили за «внебрачную связь в США». В публикации говорилось, что внутренняя проверка Коммунистической партии Китая выявила наличие у Цинь Гана любовной связи в США. Отмечалось, что он успел стать отцом. Имена подруги экс-министра и сына издание не упоминало.