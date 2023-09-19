Пекин, 19 сентября, 2023, 15:25 — ИА Регнум. Бывшего министра иностранных дел Китая Цинь Гана уволили за внебрачную связь в США. Об этом 19 сентября сообщило издание The Wall Street Journal со ссылкой на осведомлённые источники.

ТАСС/picture alliance / photothek Бывший министр иностранных дел Китая Цинь Ган

В публикации говорится, что внутренняя проверка Коммунистической партии Китая выявила наличие у Цинь Гана, находившегося в тот момент на должности чрезвычайного и полномочного посла в США, связи на стороне. Отмечается, что он даже успел стать отцом. Информацию о результатах проверки довели до высших должностных лиц Китая. Имена подруги экс-министра и сына не называются. Расследование в отношении Цинь Гана проходит при его полном содействии, говорится в статье.

Цинь Ган считался протеже китайского лидера Си Цзиньпина, в конце июня он исчез из публичного пространства, из-за чего ряд его коллег вынужденно отменили или перенесли визиты в Пекин. МИД Китая объяснял отсутствие министра проблемами со здоровьем.

Ранее ИА Регнум сообщало, что постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей снял Цинь Гана с поста министра иностранных дел КНР и заменил его главой Канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Коммунистической партии Китая Ван И. Последний уже занимал этот пост в период с 16 марта 2013 по 30 декабря 2022 года. После этого в беседе с ИА Регнум российские китаеведы оценили разные версии причин отставки Цинь Гана. Так, директор Института стран Азии и Африки МГУ им. Ломоносова Алексей Маслов заявил, что Цинь Ган не вписался в китайский политический бэкграунд, поэтому связанные с ним слухи не раскрывают всей серьёзности ситуации. И. о. научного руководителя Института Китая и современной Азии РАН Александр Лукин предположил, что Ган «в чём-то провинился». Главный научный сотрудник Института востоковедения РАН Андрей Островский назвал версию о тяжёлой болезни китайского политика.