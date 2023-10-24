Херсон, 24 октября, 2023, 09:29 — ИА Регнум. Объект инфраструктуры и предприятие в подконтрольном Киеву городе Бериславе Херсонской области повреждены в результате взрывов. Об этом сообщил 24 октября назначенный украинскими властями глава областной военной администрации Александр Прокудин.

Иван Шилов ИА Регнум

Повреждены «объект критической инфраструктуры и завод в Бериславе», написал Прокудин в Telegram-канале.

В Сухопутных войсках Украины подтвердили, что гражданская инфраструктура была разрушена и повреждена в результате взрывов. При этом не уточняется, каковы масштабы разрушений и в каких украинских регионах они зафиксированы.

По данным украинского министерства цифровой трансформации, воздушную тревогу объявили вечером 23 октября в нескольких областях Украины, включая подконтрольную Киеву часть Херсонской области.

Как сообщало ИА Регнум, киевский режим продолжает обстреливать территорию Херсонской области, которая в сентябре 2022 года вошла в состав России по итогам референдума. Украина не признаёт его легитимность. Россия контролирует три четверти территории региона, Украина — часть области на правом берегу Днепра, включая город Херсон.

ВС России с 10 октября 2022 года наносят удары по украинской инфраструктуре — объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. Двумя днями ранее был совершён теракт на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.