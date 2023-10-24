Киев, 24 октября, 2023, 11:51 — ИА Регнум. В Винницкой области зафиксирована вспышка гепатита А, 60 человек попали в больницу, сообщило министерство здравоохранения Украины в Telegram-канале.

Известия/Дмитрий Коротаев

«Шестьдесят человек с подтвержденным диагнозом госпитализированы, среди них 14 детей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ещё 14 пациентов находятся под медицинским наблюдением, ожидая подтверждения диагноза.

Как передавало ИА Регнум, в августе заместитель секретаря Совбеза РФ Алексей Шевцов заявил, что США разрабатывают биологическое оружие, в том числе нацеленное против отдельных этносов, а также занимаются сбором особо опасных патогенов. По его словам, западные биолаборатории, действующие на Украине, в Грузии и некоторых других постсоветских странах, угрожают не только безопасности региона, но и всего мира.

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов 16 августа рассказал о получении Москвой новых документов, позволяющих расширить украинское военно-биологическое досье. Список дополнили представители государственных институтов и частных компаний Украины, задействованных в реализации американских военно-биологических программ.