Москва, 16 августа, 2023, 11:50 — ИА Регнум. Россия получила документы, позволяющие расширить украинское военно-биологическое досье. Об этом 16 августа заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов на брифинге.

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«Сегодня мы хотели бы дополнить этот список представителями государственных институтов и частных компаний Украины, задействованных в реализации американских военно-биологических программ», — сказал Кириллов.

Среди тех, кого он назвал, — Наталия Дудко, Людмила Черненко и Александр Мацков.

Генерал отметил, что Дудко являлась проектным координатором и старшим специалистом Украинского научно-технологического центра (УНТЦ). В течение 25 лет она координировала более 250 проектов УНТЦ в различных сферах.

Черненко — генеральный директор Центра общественного здоровья украинского минздрава. Она фигурирует в списке специалистов, участвовавших в реализации финансируемых США проектов.

Мацков — заместитель Черненко. Он осуществлял надзор за общей реализацией финансируемого американцами проекта двойного назначения в отношении COVID-19.

Ранее Кириллов сообщал, что основным видом деятельности УНТЦ является выполнение функций распределительного центра грантов для проведения исследований, интересующих Пентагон, в том числе в области биологического оружия.

Как ранее сообщало ИА Регнум, Кириллов заявил, что США могут применить так называемые оборонительные биотехнологии в наступательных целях, а также в целях глобального управления путём создания кризисных ситуаций биологического характера. Он отметил, что Вашингтон приступил к подготовке к новой пандемии путём поиска мутаций вирусов. Также он рассказал, что в США было создано Управление по подготовке к пандемиям и политике реагирования.