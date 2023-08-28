Москва, 28 августа, 2023, 16:53 — ИА Регнум. США разрабатывают биологическое оружие, в том числе нацеленное против отдельных этносов, а также занимаются сбором особо опасных патогенов. Об этом заявил заместитель секретаря Совбеза РФ Алексей Шевцов в интервью «Российской газете».

Иван Шилов ИА REGNUM Биологическая угроза

По его словам, западные биолаборатории, действующие на Украине, в Грузии и некоторых других постсоветских странах, угрожают не только безопасности региона, но и всего мира. Риски связаны не только с возможными утечками патогенов.

«Подтверждено, что США ведут разработку биологического оружия, в том числе нацеленного на определённые этнические группы», — сказал Швецов.

Для этого, отметил он, американские специалисты собирают коллекции ДНК. Они проводят исследования по выделению штаммов микроорганизмов, невосприимчивых к антибиотикам, в том числе резервным, а также активно изучают возможности передачи опасных заболеваний от животных к человеку.

Активность специалистов из США на пространстве СНГ возросла после того, как ряд проектов на Украине пришлось им свернуть, добавил Швецов. Он рассказал также, что американцы пытаются перенести свои биологические программы в другие государства. Они собирают коллекции биоматериалов и патогенов, включая особо опасные.

Из-за того, что Россия регулярно заявляет об опасности американских военно-биологических программ, Вашингтону приходится более тщательно маскировать их под гражданские научные проекты, подчеркнул заместитель секретаря Совбеза.

Как сообщало ИА Регнум, 16 августа начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил о получении Москвой новых документов, позволяющих расширить украинское военно-биологическое досье. Список дополнили представители государственных институтов и частных компаний Украины, задействованных в реализации американских военно-биологических программ.