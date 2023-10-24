Шри-Джаяварденепура-Котте, 24 октября, 2023, 10:32 — ИА Регнум. Кабинет министров Шри-Ланки одобрил бесплатную выдачу виз россиянам и гражданам ещё шести стран. Об этом заявил глава МИД страны Али Сабри в социальной сети X (ранее — Twitter).

Global Look Press/Egmont Strigl/imageBROKER.com

«Кабинет министров одобряет выдачу бесплатных виз для Индии, Китая, России, Малайзии, Японии, Индонезии и Таиланда с немедленным вступлением в силу в качестве пилотного проекта до 31 марта», — написал министр.

Ранее издание Daily Mirror сообщило о том, что министерство туризма Шри-Ланки намерено представить бесплатную выдачу туристических виз странам, граждане которых активно посещают остров в качестве туристов.

Как передавало ИА Регнум, правительство Таиланда продлило до 90 дней безвизовый режим для россиян, чтобы привлечь большее количество туристов. Об этом сообщил премьер-министр Таиланда Сеттха Тхависин.

До сегодняшнего дня Шри-Ланка предоставляла бесплатную визу только детям до 12 лет, остальным оформление туристической визы обходилось в $50–60 в зависимости от способа получения документа. Получить визу можно по прибытии на остров или же через оформление заявки на получение электронного варианта визы через специальный портал.