Бангкок, 16 октября, 2023, 12:47 — ИА Регнум. Правительство Таиланда продлило до 90 дней безвизовый режим для россиян, чтобы привлечь большее количество туристов, сообщил премьер-министр Таиланда Сеттха Тхависин.

Maksim Konstantinov/Global Look Press

«Я хочу, чтобы туристы оставались в Таиланде подольше. Именно поэтому было одобрено продление срока пребывания в Таиланде для российских туристов», — приводит слова премьера телеканал Thai PBS.

Временная мера будет действовать с 1 ноября 2023 года по 30 апреля 2024 года.

В июле количество приехавших в Таиланд российских туристов за первую половину 2023 года составило почти 800 тысяч человек. За год число туристов выросло на 1000% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Кроме того, российские граждане стали самыми активными приобретателями недвижимости в Таиланде среди иностранцев.

В августе в Индонезии, Таиланде и Вьетнама назвали русских идеальными туристами. Отельеры сошлись во мнении, что российские туристы — одни из самых активных и по максимуму используют имеющиеся на отдыхе досуговые предложения. Вице-президент по развитию гостиничного бизнеса тайской компании Dusit International Сирадежа Донаваника отметил, что Таиланд очень популярен у туристов из России и всё больше отдыхающих приезжают на долгий срок.

Власти Таиланда в октябре разрешили российским туристам увеличивать срок пребывания в стране без визы до 60 дней. Предполагалось, что заплатить за такое продление российским туристом придётся 1900 батов ($50). При этом с начала 2023 года Таиланд посетил один млн россиян.