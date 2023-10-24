Киев, 24 октября, 2023, 09:49 — ИА Регнум. На Украине, как и во всём мире, наблюдается дефицит боеприпасов. Об этом заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль в интервью газете Financial Times.

Сергей Корсун ИА Регнум

По его словам, огромный дефицит боеприпасов фиксируется не только на Украине, но и во всём мире.

«Мы понимаем, что должны производить их здесь, на Украине, потому что во всём мире они закончились. Все склады пусты», — уточнил он.

Издание отметило, что Киев уже вносил изменения в бюджет, чтобы сконцентрироваться на военно-оборонном комплексе, включая артиллерию и противовоздушную оборону.

Ссылаясь на неназванного чиновника, газета сообщила, что Украине не удастся быстро трансформировать производство снарядов, в том числе из-за глобальной «нехватки пороха».

Как передавало ИА Регнум, после того как президент США Джо Байден пообещал оказывать военную помощь и Украине, и Израилю, эти страны фактически стали соперниками в вопросе получения вооружений, говорится в статье, опубликованной 22 октября газетой The New York Times (NYT). В издании отметили, что в Пентагоне уже сообщили о решении направить в Израиль десятки тысяч 155-миллиметровых артиллерийских снарядов, обещанных Украине. Киеву после начала Россией специальной военной операции передали сотни тысяч таких снарядов, теперь их запасы в США и Европе иссякли, а производители не успевают обеспечить все потребности, говорится в публикации.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что новые поставки вооружений Киеву с точки зрения возможного изменения на поле боя ничего не дадут, только усугубят ситуацию для Украины.