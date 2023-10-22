Вашингтон, 22 октября, 2023, 17:29 — ИА Регнум. После того как президент США Джо Байден пообещал оказывать военную помощь и Украине, и Израилю, эти страны фактически стали соперниками в вопросе получения вооружений, говорится в статье, опубликованной 22 октября газетой The New York Times (NYT).

Сергей Корсун ИА Регнум

В издании отметили, что в Пентагоне уже сообщили о решении направить в Израиль десятки тысяч 155-миллиметровых артиллерийских снарядов, обещанных Украине. Киеву после начала Россией специальной военной операции передали сотни тысяч таких снарядов, теперь их запасы в США и Европе иссякли, а производители не успевают обеспечить все потребности, говорится в публикации.

Журналисты также напомнили, что около половины снарядов вывезли из Израиля прошлой зимой для помощи Киеву. Теперь в Пентагоне заявили о планах перенаправить часть вооружений Тель-Авиву.

«Майор Чарли Дитц, официальный представитель Пентагона, отказался обсуждать детали какой-либо передачи боеприпасов, но заявил, что главным приоритетом США «является обеспечение Израиля ресурсами, которые ему необходимы в это время», — говорится в статье.

Авторы статьи добавили, что Киеву и Тель-Авиву также придётся соперничать за «умные» бомбы и за ракеты для переносного зенитно-ракетного комплекса Stinger.

Как сообщало ИА Регнум, президент США Джо Байден 19 октября выступил с обращением к нации, в котором назвал разумной инвестицией военную помощь Украине и Израилю. На следующий день в Белом доме сообщили, что американский лидер запросил у Конгресса выделение из бюджета порядка $100 млрд, из которых на поддержку Киева планируется направить $61,3 млрд, а на помощь Тель-Авиву — $14,3 млрд.

Член палаты представителей Конгресса США республиканка Марджори Тейлор Грин на это заявила, что не поддержит такие траты. Она считает, что нужно заботиться о внутренних проблемах. В сентябре в нижней палате уже отказались согласовывать бюджет, предусматривающий помощь Украине, в результате Байдену пришлось принимать временный бюджет, где не предусмотрено средств на поддержку Киева.

22 октября стало известно о решении Пентагона оправить в Израиль десятки тысяч 155-миллиметровых снарядов, которые до этого планировали отправить на Украину.