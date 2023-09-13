Москва, 13 сентября, 2023, 14:56 — ИА Регнум. Внутриполитические сложности и падение у населения рейтинга правящей партии вынудили премьер-министр Японии Фумио Кисиду произвести кардинальные изменения в правительстве. Об этом в беседе с ИА Регнум рассказал руководитель Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов.

Global Look Press/Yoshio Tsunoda/AFLO Премьер-министр Японии Фумио Кисиду

Ранее Фумио Кисида принял прошения своих министров — правительство страны в полном составе ушло в отставку. В новом составе правительства предполагается смена 13 из 19 министров. Также в новом составе окажутся пять женщин.

По мнению Кистанова, правительство Японии в последнее время подвергается сильной критике населения, что несколько пошатнуло позиции правящей Либерально-демократической партии и самого Кисиды перед выборами в 2024 году.

«Правительство подвергается сильной критике из-за нескольких проблем. Во-первых, в Японии инфляция, которая бьёт по населению и доходам. Цены растут, а зарплаты — нет. Также в Японии в последние годы пытаются ввести такой информационный продукт «Мой номер», который должен объединить в себе информацию о каждом жителе страны — личные данные, страховка, полис и прочее. Но система не отлажена, происходят сбои», — рассказал Кистанов.

Поэтому, по словам эксперта, не смотря на прогрессивность Японии, её внутренние проблемы вызывают волнения и критику со стороны населения. Кистанов отметил, что эти факторы существенно снижают рейтинг премьер-министра, который может опасаться, что правящая партия может не добрать нужное количество голосов на выборах в следующем году.

«Поэтому Кисида делает такой предварительный ход, в надежде, что это поможет решить проблемы, что это произведет хорошее впечатление на избирателей. Тут ещё и ход конём в том ключе, что есть проблема слабого участия женщин в политической жизни страны, и он это меняет», — отметил профессор.

Так, например, на должность главы МИД должна встать 70-летняя Ёко Камикава, которая до этого была на должности министра юстиции. Кистанов обратил внимание, что это редкий случай, поскольку до этого управлять внешнеполитическим ведомством удалось всего лишь двум женщинам в начале 2000 годов на небольшой срок.

Довольно неожиданным решением Кистанов счёл назначение нового министра обороны Японии. Им становится Минору Кихара, который прежде не занимал министерские должности, а был советником премьер-министра по вопросам национальной безопасности.

«Это неожиданный ход. Но нужно учитывать, что распределяя портфели между политическими деятелями, Кисида вынужден оглядываться на расстановку сил, чтобы никого не обидеть, чтобы создать благоприятную для себя обстановку. И он придерживается утверждённого плана», — отметил Кистанов.

Эксперт допустил, что Кисида назначил на должность главы Минобороны человека, который сможет полноценно продолжать план правительства по кардинальному укреплению оборонного потенциала страны. Кистанов напомнил, что Япония с недавнего времени решила пересмотреть свои возможности в оборонном секторе и многократно увеличила военные расходы, став третьей страной в мире по затратам на оборонный сектор от ВВП.

«Но ни смена главы МИД, ни смена министра обороны никак не изменит курс внешней политики. Он постоянный и теперь базируется на том, что Япония пытается усилить свою безопасность, в том числе за счёт сближения с США», — заключил эксперт.

Ранее премьер-министр Японии Фумио Кисида потребовал от министра сельского хозяйства страны Тэцуро Номуры принести извинения и отозвать свои слова после того, как последний во время пресс-конференции по ошибке назвал сбрасываемую воду с АЭС «Фукусима-1» загрязненной.

Как сообщало ИА Регнум со ссылкой на национальную японскую газету Asahi Shimbun, минобороны Японии приступило к согласованию военного бюджета на 2024 финансовый год почти на 7,739 трлн иен (более $53 млрд по текущему курсу). Это рекордная в истории страны сумма. Оборонные расходы превысили планку 1% ВВП, которая десятилетиями считалась лимитом для этой статьи бюджета.

3 сентября заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что руководство Японии проводит курс на новую милитаризацию страны, это серьёзно осложняет обстановку в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Он обратил внимание на то, что в Японии при поддержке кураторов из США активно расширяют военную инфраструктуру, осуществляют закупки иностранного вооружения, в том числе наступательного, а также проводят войсковые учения около Курильских островов.