Вашингтон, 23 октября, 2023, 16:42 — ИА Регнум. Министр иностранных дел КНР Ван И на текущей неделе должен отправиться в Вашингтон, пишет Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

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«Ожидается, что на этой неделе [председатель КНР] Си Цзиньпин направит министра иностранных дел Китая Ван И в Вашингтон для встреч с госсекретарем Энтони Блинкеном по подготовке к саммиту», — пишет газета.

Кроме того, на текущей неделе делегация деловых, культурных и спортивных деятелей КНР прибудет в Нью-Йорк для проведения ряда публичных мероприятий.

Как сообщало ИА Регнум, 9 октября Си Цзиньпин в ходе встречи с делегацией американских сенаторов в Пекине заявил, что КНР и США должны стабилизировать и вывести на новый уровень китайско-американские отношения.

По его словам, Китай и США как крупные державы должны продемонстрировать соответствующий дух, видение и ответственность. Глава КНР призвал должным образом наладить китайско-американские отношения, уважать друг друга, мирно сосуществовать и сотрудничать для взаимной выгоды.