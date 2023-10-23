Москва, 23 октября, 2023, 14:21 — ИА Регнум. Заявки на участие в конкурсе «Это у нас семейное» подали уже более 400 тысяч человек (более 70 тысяч семей), рассказали ИА Регнум 23 октября в пресс-службе конкурса.

Иван Шилов ИА REGNUM

Заявки подали жители всех регионов России. Среди федеральных округов больше всего заявок поступает из Центрального и Приволжского ФО, среди регионов — из Москвы, Подмосковья и Краснодарского края.

В состав некоторых семейных команд входят и родственники, живущие за границей, напомнили организаторы конкурса. Они находятся более чем в 60 странах мира. Чаще всего в заявках упоминаются Казахстан, Белоруссия и Молдавия.

Заявки на конкурс принимаются до 4 ноября, участниками могут стать команды в составе не менее четырёх человек, представляющие не менее трёх поколений. После окончания подачи заявок участники конкурса начнут проходить первое задание дистанционного этапа, рассказали организаторы.

«Например, участникам будет предложено всей семьёй исполнить песню, приготовить блюдо по семейному рецепту и даже создать виртуальную летопись своей семьи. Задания будут совсем не сложными, но очень увлекательными и полезными как для самой семьи, так и для окружающих», — рассказала заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Оксана Ачкасова.

Конкурс «Это у нас семейное» стартовал 4 сентября. Главные призы — 30 жилищных сертификатов и 300 семейных путешествий. Инициатива проведения конкурса принадлежит семье Скатковых из Самары, в 2022 году на заседании наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей» её поддержал президент Владимир Путин. В первые же часы после начала приёма заявок на конкурс желание присоединиться к нему изъявилиболее ста семей из 64 регионов России. Конкурс пройдёт в несколько этапов и завершится летом 2024 года финалом в Москве, где соберутся 300 семей со всей страны.