Орск, Оренбургская область, 6 сентября, 2023, 15:11 — ИА Регнум. Семья Александра и Елены Плотниковых из Оренбургской области одной из первых подала заявку на участие в конкурсе «Это у нас семейное» президентской платформы «Россия — страна возможностей». В августе 2023 года у супругов родился сын Спиридон, и они стали родителями в девятый раз. Дети воспитываются в православных традициях. Семья хочет показать на конкурсе все достоинства многодетности.

family.rsv.ru Семья Плотниковых

У Плотниковых — семь сыновей и две дочери. О новом проекте президентской платформы Александр и Елена узнали 1 сентября и, не задумываясь, решили присоединиться. Благословение на это они получили у своего духовника.

Семью Плотниковых на конкурсе представят десять человек. В команду вошли супруги, их дочери Надежда и Любовь, сыновья Серафим, Александр, Савелий и Силуан, а также бабушка Тамара и дедушка Анатолий.

«Своим примером нам хочется показать, что многодетная семья — это норма, что надо быть многодетным, и это очень здорово. С президентской платформой «Россия — страна возможностей» познакомились впервые и сразу нашли здесь много интересного», — отметила Елена.

Плотниковы — победители конкурса «Семья года 2022» в Оренбургской области, в 2023 году стали первыми в конкурсе «Мы формируем будущее» в номинации «Семейные традиции» проекта «Многодетная Россия». Дети Плотниковых школьного возраста учатся в православной гимназии и занимаются музыкой. Визитной карточкой семьи считается музыкальный ансамбль баянистов-аккордеонистов «Любящие сердца», состоящий из Серафима, Надежды, Любови, Александра, Савелия и Силуана. Коллектив получил много наград, в том числе на международном конкурсе «Таланты России» и Фестивале православной культуры и традиций малых городов Руси «София-2022».

«Мы с мужем сами из многодетных семей. Всем своим детям очень рады и даже жалеем, что их только девять», — рассказала Елена.

Женщина поделилась, что много лет в их семье есть мечта, и она очень надеется, что конкурс «Это у нас семейное» позволит к ней приблизиться. Елене хотелось бы выиграть жилищный сертификат или отправиться в семейное путешествие.

Конкурс «Это у нас семейное» стартовал 4 сентября. В нём могут поучаствовать команды из четырёх и более родственников из представителей не менее трёх поколений. На протяжении конкурса они смогут выигрывать призы, главными наградами станут 30 жилищных сертификатов и 300 семейных путешествий. Инициатива конкурса принадлежит семье Скатковых из Самары, которых в 2022 году на заседании Наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей» поддержал президент России Владимир Путин. В 2023 году в День знаний глава государства объявил о запуске проекта.

Как сообщало ИА Регнум, уже в первые часы после старта приёма заявок на конкурс желание присоединится к нему изъявили более ста семей из 64 регионов России. Самым младшим конкурсантам было по шесть лет, самому старшему члену семьи — 101 год, это прабабушка из Белгородской области. Конкурс состоит из нескольких этапов, включая дистанционный этап и окружные полуфиналы, и завершится летом 2024 года большим финалом в Москве, где соберутся 300 семей со всей страны.